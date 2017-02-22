 Avrupa’nın zirvesinde – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Avrupa’nın zirvesinde

    Avrupa’nın zirvesinde
    Beşiktaş maçında sahne alması beklenilen Sneijder bu sezon hücum gücüne büyük katkı sağlarken 16 lig maçında 11 asistle oynadı. , bu alanda Avrupa liglerinde zirvede yer alırken onu, Beşiktaş'tan Quaresma takip ediyor. Portekizli yıldız ise 19 maçta 10 asist yapmayı başardı.

    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
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