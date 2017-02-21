 Wesley’den fedakarlık – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Wesley’den fedakarlık

    Wesley’den fedakarlık

    Sneijder'den, 'a: Derbide iğneyle de olsa oynarım.

    Riekerink'in ayrılmasının ardından gözler Tudor- Sneijder buluşmasına çevrildi ve merakla beklenen buluşma gerçekleşti. Rize deplasmanından beraberlikle dönen Hırvat çalıştırıcı, İstanbul'da ilk iş olarak Hollandalı yıldız ile bir araya geldi.

    , Beşiktaş derbisinin kendileri için hayati önem taşıdığını ve kendisini kesinlikle sahada görmek istediğini söyledi. Doktorlardan olumlu rapor alan Sneijder ise gerekirse iğneyle sahada olacağını ifade etti.

    Öte yandan derbi hazırlıklarına dün akşam yaptığı idmanla başlayan sarı-kırmızılılarda, Eren, Sneijder ve Carole takımla çalışırken, Hakan düz koşu yaptı. Pas ve taktik çalışan Cimbom, bugün çift idman yapacak.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:03
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