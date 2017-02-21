Wesley’den fedakarlık

Riekerink'in ayrılmasının ardından gözlerbuluşmasına çevrildi ve merakla beklenen buluşma gerçekleşti.deplasmanından beraberlikle dönençalıştırıcı, İstanbul'da ilk iş olarakyıldız ile bir araya geldi.derbisinin kendileri için hayati önem taşıdığını ve kendisini kesinlikle sahada görmek istediğini söyledi. Doktorlardan olumlu rapor alanise gerekirsesahada olacağını ifade etti.Öte yandan derbi hazırlıklarına dün akşam yaptığı idmanla başlayan sarı-kırmızılılarda,vetakımla çalışırken,düz koşu yaptı. Pas ve taktik çalışan Cimbom, bugün çift idman yapacak.