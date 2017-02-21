Wesley’den fedakarlık
Sneijder'den, Tudor'a: Derbide iğneyle de olsa oynarım.
Tudor, Beşiktaş derbisinin kendileri için hayati önem taşıdığını ve kendisini kesinlikle sahada görmek istediğini söyledi. Doktorlardan olumlu rapor alan Sneijder ise gerekirse iğneyle sahada olacağını ifade etti.
Öte yandan derbi hazırlıklarına dün akşam yaptığı idmanla başlayan sarı-kırmızılılarda, Eren, Sneijder ve Carole takımla çalışırken, Hakan düz koşu yaptı. Pas ve taktik çalışan Cimbom, bugün çift idman yapacak.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:03
- Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması
Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
Wesley’den fedakarlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.