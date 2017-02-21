Tudor’un zor seçimi
Hırvat hoca, Karabük’te Beşiktaş’ı savunma futbolu ile yıkmıştı. Ancak TT Arena’da bu tarz bir taktik tepki göreceği için sistemini idmanlara göre şekillendirecek.
YENELİM GERİSİ ÖNEMSİZ
Savunmaya büyük önem veren Tudor'un ilk planda yine 'önce durdur, sonra vur' düşüncesini taşıdığı belirtiliyor. Ancak savunma ağırlıklı bir futbol ve dizilişin taraftardan tepki görebileceğini de hesaplıyor. "Yenelim de hangi sistemle olursa olsun" ile "Mahkum oynayıp bir de kaybedersek sıkıntı yaşarız" fikirleri arasında kalan Tudor'un Beşiktaş karşısına hangi sistemle çıkacağını hafta boyunca yapılacak idmanların ardından netleştirmesi bekleniyor.
3 STOPERLİ DENEME
Sarı-kırmızılı takımın haftanın ilk idmanında Chedjou, Semih ve Ahmet Çalık ile Tolga ve De Jong'lu oyun formatını denediği gelen haberler arasında...
AKHİSAR MAÇINI TV'DEN İZLEDİ
Takıma pazar günü izin veren İgor Tudor, yardımcılarını Beşiktaş'ın Akhisar ile oynadığı maça gönderdi. Kendisi de karşılaşmayı TV'den izleyip, rakibinin eksik yönlerini belirledi. Tudor, rakibin maçını Florya'da sarıkırmızılı oyunculara da izletip, derbi taktiğini netleştirecek.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:34
- Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması
Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
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