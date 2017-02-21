 Tudor’un zor seçimi – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Tudor’un zor seçimi

    Tudor’un zor seçimi

    Hırvat hoca, Karabük’te ’ı savunma futbolu ile yıkmıştı. Ancak TT Arena’da bu tarz bir taktik tepki göreceği için sistemini idmanlara göre şekillendirecek.

    'da gözler derbisine çevrilirken, teknik direktör Igor Tudor ezeli rakibini çözmek için çalışmalara başladı... En çok merak edilen ise genç çalıştırıcının sahaya nasıl bir taktikle çıkacağı. Karabükspor'un başındayken Beşiktaş2-1 yenen Hırvat hoca, defansif bir anlayışla oynayıp, siyah-beyazlı takımın gol ayaklarına kilit vurmuştu. Ancak Tudor bu kez Galatasaray'ın hocası olarak Şenol Güneş'in karşısına çıkacak. Üstelik kazanmak zorunda ve maç TT Arena'da...

    YENELİM GERİSİ ÖNEMSİZ
    Savunmaya büyük önem veren Tudor'un ilk planda yine 'önce durdur, sonra vur' düşüncesini taşıdığı belirtiliyor. Ancak savunma ağırlıklı bir futbol ve dizilişin taraftardan tepki görebileceğini de hesaplıyor. "Yenelim de hangi sistemle olursa olsun" ile "Mahkum oynayıp bir de kaybedersek sıkıntı yaşarız" fikirleri arasında kalan Tudor'un Beşiktaş karşısına hangi sistemle çıkacağını hafta boyunca yapılacak idmanların ardından netleştirmesi bekleniyor.

    3 STOPERLİ DENEME
    Sarı-kırmızılı takımın haftanın ilk idmanında Chedjou, Semih ve Ahmet Çalık ile Tolga ve De Jong'lu oyun formatını denediği gelen haberler arasında...

    AKHİSAR MAÇINI TV'DEN İZLEDİ
    Takıma pazar günü izin veren İgor Tudor, yardımcılarını Beşiktaş'ın Akhisar ile oynadığı maça gönderdi. Kendisi de karşılaşmayı TV'den izleyip, rakibinin eksik yönlerini belirledi. Tudor, rakibin maçını Florya'da sarıkırmızılı oyunculara da izletip, derbi taktiğini netleştirecek.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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