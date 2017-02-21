 Poldi için yorum yok – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Poldi için yorum yok

    Poldi için yorum yok
    ile gelecek sezon için anlaştığı belirtilen Vissel Kobe'nin teknik patronu Nelsinho Baptista renk vermedi. "Bu kış ekibimizin yaptığı takviyelerden memnunum" diyen Baptista, Lukas'la ilgili soruya, "Şu anda Poldi için söyleyecek bir sözüm yok" yanıtını verdi.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:50
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