Liderlik mi dedin!

Beşiktaş’ın 7 puan gerisine düşen G.Saray şampiyonluk bir yana lider olmayı bile unuttu. Aslan son 2 sezonda 1 kez averajla zirvede yer aldı.

Süper Lig'de son 2 sezondaki performansıyla taraftarını üzen Cimbom, bu sürede sadece 1 kez lider olabildi. Sarı-kırmızılılar, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdiği geçen sezon liderliği hiç göremedi. 2015-16'yı şampiyon Beşiktaş'ın 28 puan gerisinde 6. bitiren Aslan, bu sezon da geride kalan 21 haftada sadece 2. haftada o da averajla liderlik koltuğunda oturabildi. G.Saray, halen lider Beşiktaş'tan 7 puan geride...