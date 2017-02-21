 Liderlik mi dedin! – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Liderlik mi dedin!

    Liderlik mi dedin!

    Beşiktaş’ın 7 puan gerisine düşen G.Saray şampiyonluk bir yana lider olmayı bile unuttu. Aslan son 2 sezonda 1 kez averajla zirvede yer aldı.

    Süper Lig'de son 2 sezondaki performansıyla taraftarını üzen Cimbom, bu sürede sadece 1 kez lider olabildi. Sarı-kırmızılılar, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdiği geçen sezon liderliği hiç göremedi. 2015-16'yı şampiyon Beşiktaş'ın 28 puan gerisinde 6. bitiren Aslan, bu sezon da geride kalan 21 haftada sadece 2. haftada o da averajla liderlik koltuğunda oturabildi. G.Saray, halen lider Beşiktaş'tan 7 puan geride...
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:36
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