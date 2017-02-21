İddaa iki ekibe eşit şans tanıdı

Derbi öncesi gözler maç oranlarına çevrilirken iddaa, Galatasaray ve Beşiktaş'a eşit şans tanıdı. Dün yapılan açıklamada ev sahibi olmasına karşın Galatasaray'a 2.30 verilirken lider Beşiktaş'a da aynı oran açıklandı. İddaa beraberlik halinde ise bahisçilere 1'e 3 oran verecek. Ayrıca İddaa, Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasını tek maç kategorisine dahil etti.