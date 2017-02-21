 ''G.Saray’ı reddettim'' – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    ''G.Saray’ı reddettim''

    ''G.Saray’ı reddettim''
    'lı Vincent Janssen devre arasında G.Saray'ın teklifini reddettiğini açıkladı. Hollandalı golcü (22) , "Menajerim, G.Saray ile görüştüğünü söylediğinde ona görüşmeyi kes dedim" dedi.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
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