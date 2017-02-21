Galatasaray Bruma'ya cezayı kesti!
Galatasaray Kulübü, Bruma'ya 70 bin Euro ceza verdi.
Galatasaray'da geçtiğimiz hafta yaşanan Bruma krizinde yeni gelişme: Sarı-kırmızılı yönetim Portekizli oyuncuya cezayı kesti.
Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun da katıldığı Sportif AŞ toplantısında Bruma'ya verilecek ceza karar bağlandı. Portekizli oyuncuya Çaykur Rizespor maçı öncesi gösterdiği davranışlar nedeniyle 70 bin Euro para cezası verildi. Bruma'nın Beşiktaş derbisinde ise sahada olması bekleniyor.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 17:42
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Toplam 8
Yorum
ddedde001 sanki girenler fark yaratıyor.şimdiden yeni sezonun planlaması yapılmalı ve sporting lizbonun hocası Jorge Jesus getirilmeli .
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Toplam 24
Yorum
......... UEFA , AVRUPA ŞAMPİYONU, MİLLİ TK. MI DÜNYA 3. CÜSÜ YAPAN BİR TAKIM HERHALDE DEĞİL 3 ,BEŞ DEFA BİLE ŞAMPİYON OLUR . O TAKIM GS. SEN NEYİ
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Toplam 38
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Hayrettin Hoca sonuna kadar haklı kardeşim Bu takımı o kurmadı adama transfer yapılcak dendi yapılmadı kadro zaten bitik bu halde adam avrupada bu takımı buralara kadar getirdi ne verdini ki hocaya hocadan birşeyler bekliyorsunuz kim ne derse desin adama transfer yapsalardı hoca kesinlikle başarılı olurdu ayrıca bence oyuncular Hoca gitsin diye oynamıyorlar takımı sabote ediyorlar nedenmi hoca onların yetersiz oldugunu hatalarını canlı yayında söylüyor yaa futbolcuların işine gelmiyor bu eee nede olsa para bol geliyor kim gitmek isterki takımdan...
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