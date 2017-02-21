 Bruma'ya 70 bin Euro ceza
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Galatasaray Bruma'ya cezayı kesti!

    Galatasaray Bruma'ya cezayı kesti!

    Galatasaray Kulübü, Bruma'ya 70 bin Euro ceza verdi.

    Galatasaray'da geçtiğimiz hafta yaşanan Bruma krizinde yeni gelişme: Sarı-kırmızılı yönetim Portekizli oyuncuya cezayı kesti.

    Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun da katıldığı Sportif AŞ toplantısında Bruma'ya verilecek ceza karar bağlandı. Portekizli oyuncuya Çaykur Rizespor maçı öncesi gösterdiği davranışlar nedeniyle 70 bin Euro para cezası verildi. Bruma'nın Beşiktaş derbisinde ise sahada olması bekleniyor.

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    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:42
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