 Derbi dopingi – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Derbi dopingi

    Derbi dopingi

    G.Saray sağlık heyetinin çabaları sonuç verdi. Başakşehir maçında sakatlanan Sneijder ve Carole ile birlikte Eren Derdiyok, karşısında İgor Tudor’un görev vermesi halinde sahada olacak.

    Türk Telekom Arena'da Beşiktaş'ı konuk etmeye hazırlanan Galatasaray, derbiye tam kadro çıkacak. Çaykur Rizespor beraberliğiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ancak bu karşılaşmayı geride bırakan sarı-kırmızılı ekip, artık sadece Beşiktaş maçını düşünüyor. Bir anda 'ın 7 puan gerisine düşen Cimbom, evindeki karşılaşmayı kazanıp şampiyonluk yarışına ortak olmayı hedeflerken sakat oyunculardan da müjdeli haber geldi.

    TUDOR'A BİLGİ AKTARDILAR
    Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Wesley Sneijder ve Lionel Carole ile birlikte kas ağrıları nedeniyle Çaykur Rize maçının kadrosunda yer almayan Eren Derdiyok derbide forma giyecek duruma geldi. Dün yapılan antrenman öncesinde Galatasaray Sağlık Kurulu, Hırvat çalıştırıcı ile bir araya geldi ve 3 oyuncunun derbiye kadar hazır olacaklarının bilgisini verdi.

    İyileşme sürecine giren Sneijder, Carole ve Eren önce topla çalışmalara başlayacak. Ardından takıma katılacak ve yarından itibaren taktik antrenmanlarındaki yerini alacak.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
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