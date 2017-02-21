Derbi dopingi
G.Saray sağlık heyetinin çabaları sonuç verdi. Başakşehir maçında sakatlanan Sneijder ve Carole ile birlikte Eren Derdiyok, Beşiktaş karşısında İgor Tudor’un görev vermesi halinde sahada olacak.
TUDOR'A BİLGİ AKTARDILAR
Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Wesley Sneijder ve Lionel Carole ile birlikte kas ağrıları nedeniyle Çaykur Rize maçının kadrosunda yer almayan Eren Derdiyok derbide forma giyecek duruma geldi. Dün yapılan antrenman öncesinde Galatasaray Sağlık Kurulu, Hırvat çalıştırıcı ile bir araya geldi ve 3 oyuncunun derbiye kadar hazır olacaklarının bilgisini verdi.
İyileşme sürecine giren Sneijder, Carole ve Eren önce topla çalışmalara başlayacak. Ardından takıma katılacak ve yarından itibaren taktik antrenmanlarındaki yerini alacak.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:31
- Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması
Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
Derbi dopingi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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