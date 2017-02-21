 Dembele pişman etti – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Dembele pişman etti

    Dembele pişman etti
    İngiliz Mirror gazetesi, G.Saray'ın sezon başında ilgilendiği ancak ağır davranınca Celtic'e giden için Bayern Münih'in 35 milyon euro'yu gözden çıkardığını yazdı. 20 yaşındaki Fransız forvet bu sezon 41 maçta 26 gol atarak patlama yaptı.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
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