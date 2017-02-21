Çaykur Rize maçının kadrosunda yer almaması sansasyon yaratan Armindo Bruma, 'sözleşme yenilemediği için tavır aldığı ve bu nedenle sorun yaşadığı' şeklinde çıkan haberlerden rahatsız olduğunu söyledi.
ÖZÜR DİLEDİ
G.Saray yönetimi, Rize maçı sonrası İgor Tudor'dan özür dileyen Bruma'ya para cezası verecek. Portekizli yıldızın, Tudor'a saygısızlık yaptığını öngören sarı-kırmızılı yönetim, para cezası verme kararı aldı. İgor Tudor'un raporunu dikkate alan yönetim, cezanın miktarını karara bağlayacak.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 02:01
- Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması
Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
Bruma: Beşiktaş’ı düşünüyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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