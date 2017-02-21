 Bruma: Beşiktaş’ı düşünüyorum – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    : ’ı düşünüyorum

    Bruma: Beşiktaş’ı düşünüyorum

    Çaykur Rize maçının kadrosunda yer almaması sansasyon yaratan Armindo , 'sözleşme yenilemediği için tavır aldığı ve bu nedenle sorun yaşadığı' şeklinde çıkan haberlerden rahatsız olduğunu söyledi.

    Çaykur Rize maçının kadrosunda yer almaması sansasyon yaratan Armindo , 'sözleşme yenilemediği için tavır aldığı ve bu nedenle sorun yaşadığı' şeklinde çıkan haberlerden rahatsız olduğunu söyledi. Sadece oynayacağı maçlara konsantre olduğunu ifade eden Bruma, "Hiçbir yönetici ya da teknik direktörümüze saygısızlığım olmadı. Ayrıca ne Yasin'e, ne Sinan'a ne de diğer takım arkadaşlarıma saygısızlığım yok. Şu anda sözleşme konusu gündemimde değil. Sezon sonunda duruma bakacağız. Şu anda tek düşündüğüm derbisinde ilk 11'de oynamak" şeklinde konuştu.

    ÖZÜR DİLEDİ
    G.Saray yönetimi, Rize maçı sonrası İgor 'dan özür dileyen Bruma'ya para cezası verecek. Portekizli yıldızın, Tudor'a saygısızlık yaptığını öngören sarı-kırmızılı yönetim, para cezası verme kararı aldı. İgor Tudor'un raporunu dikkate alan yönetim, cezanın miktarını karara bağlayacak.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:01
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