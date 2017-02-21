 Bilet satışı sürüyor – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Bilet satışı sürüyor

    Bilet satışı sürüyor
    Beşiktaş derbisinin bilet satışı Beyoğlu GSStore, Aslanlı Yol gişeleri, Aktif Satış Noktaları, passo. com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı Passolig Çağrı Merkezi'nde sürüyor. Fiyatlar 100 ile 600 lira arasında.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:51
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