Başkan adayları kolları sıvadı

Gelecek yıl mayıs ayında yapılacak seçim oldukça ateşli geçecek gibi. Daha şimdiden Abdürrahim Albayrak, Fatih Altaylı başkan adaylığını açıklarken, Ünal Aysal da geri dönüş için sıcak mesajlar veriyor. Öte yandan 'aday olmayı düşünmediğini' söylese de Faruk Süren'in de bir süredir nabız yokladığı ve yakın dostlarıyla görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.