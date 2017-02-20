 Tudor & Bruma zirvesi – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    & zirvesi

    Tudor & Bruma zirvesi

    , bugün genç yıldız ile görüşecek.

    Çaykur Rizespor maçında Sneijder kadar, dikine oynayan oyuncuların başında gelen Bruma'nın yokluğu da fazlasıyla hissedildi. İdmanda yedek kalmasına gönül koyduğu için Rize'ye götürülmeyen Portekizli oyuncu, Beşiktaş karşısında Hırvat hocanın en büyük kozlarından biri olacak. ", hata yaptı ama onu seviyorum" diyerek oyuncusuna sıcak mesajlar gönderen Tudor'un, bugün yıldızla bir görüşme yapması bekleniyor.

    'RESMİ GELİŞME YOK'
    Monaco'nun Bruma'yı istediği haberleri artarken yıldız oyuncu bu konuda sessizliğini koruyor. Publico gazetesinden Mateus ricamız üzerine önce Bruma'yı, sonra da menajeri Catio Balde'yi aradı. Bruma, Mateus'a, "Konuşamam. Yasak" derken Balde ise "Resmi bir gelişme yok" dedi.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:25
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