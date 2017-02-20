''Şampiyon yap bizi Tudor Efendi''
Galatasaray taraftarları, takımın yeni teknik direktörü Igor Tudor'un adına şiir yazdı.
İşte o satırlar:
"Sabri'den çalımı yedi,
Ali Sami Yen'i sevdim dedi,
Taaa Karabük'ten geldi,
Şampiyon yap bizi Tudor Efendi...
Selçuk yana-geriye oynuyor,
Semih sabrımızı taşırıyor,
Muslera'ya yazık oluyor,
Şampiyon yap bizi Tudor Efendi...
Taraftar sana güveniyor,
Taktik yok, saldır diyor,
Desteğini esirgemiyor,
Şampiyon yap bizi Tudor Efendi..."
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:42
- Şekip Mosturoğlu'ndan açıklama
Toplam 9
Yorum
6 sene az O Adalet inşallah yerini bulur ve sizlerde 6 şar sene içerde kalırsınız utanmadan konuşuyor
- Başkanlığa soyundu
Toplam 22
Yorum
austin yine de bilgi birikimi,geniş vizyonlar lazım niteliklerden vazgeçip vasata ikna olunmaz.
- Fenerbahçe'ye Polonyalı hakem
Toplam 11
Yorum
FAA aynen , bu yüzden van persie gibi 15 dakikalık kondisyona sahip çöplerin yaptığı provoke hareketlere kırmızı kartı kolaylıkla verir.
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