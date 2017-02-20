 ''Şampiyon yap bizi Tudor Efendi'' – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    ''Şampiyon yap bizi Tudor Efendi''

    ''Şampiyon yap bizi Tudor Efendi''

    taraftarları, takımın yeni teknik direktörü 'un adına şiir yazdı.

    Galatasaraylı taraftarlar yeni teknik direktörleri 'a büyük bir ilgi gösteriyor. Riekerink Bey'den sonra Tudor'a Efendi diye hitap eden taraftarlar, Hırvat çalıştırıcı için bir şiir kaleme aldı.

    İşte o satırlar:

    "Sabri'den çalımı yedi,
    Ali Sami Yen'i sevdim dedi,
    Taaa Karabük'ten geldi,
    Şampiyon yap bizi Tudor Efendi...

    Selçuk yana-geriye oynuyor,
    Semih sabrımızı taşırıyor,
    Muslera'ya yazık oluyor,
    Şampiyon yap bizi Tudor Efendi...

    Taraftar sana güveniyor,
    Taktik yok, saldır diyor,
    Desteğini esirgemiyor,
    Şampiyon yap bizi Tudor Efendi..."
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:42
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