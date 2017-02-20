Sakın satmayın

Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Lukas Podolski, Japonya'nın Vissel Kobe takımıyla görüşürken teknik direktör İgor Tudor'dan sürpriz bir istek geldi.

Hırvat çalıştırıcı, Çaykur Rize maçında takımın tek golünü atan Alman oyuncuyla ilgili "Kesinlikle satılmasın. Ona seneye de ihtiyacımız var" dedi.



RÜZGARLA YARIŞTI

Poldi, Ç. Rize maçında ön tarafta pas bağlantısı oldu. 10.5 numara gibi oynadı. G.Saray'ın tek golünü atarken, 30.53 km hıza ulaşarak en hızlı sarı-kırmızılı oyuncu oldu. Poldi ile ilgili bir övgü de Ç. Rize'deki yedeği Berk İsmail'den geldi. Genç oyuncu, "Podolski öyle bir adam ki, 3 yakalarsa 2 atıyor" şeklinde konuştu.