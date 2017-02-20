Sakın satmayın
Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Lukas Podolski, Japonya'nın Vissel Kobe takımıyla görüşürken teknik direktör İgor Tudor'dan sürpriz bir istek geldi.
RÜZGARLA YARIŞTI
Poldi, Ç. Rize maçında ön tarafta pas bağlantısı oldu. 10.5 numara gibi oynadı. G.Saray'ın tek golünü atarken, 30.53 km hıza ulaşarak en hızlı sarı-kırmızılı oyuncu oldu. Poldi ile ilgili bir övgü de Ç. Rize'deki yedeği Berk İsmail'den geldi. Genç oyuncu, "Podolski öyle bir adam ki, 3 yakalarsa 2 atıyor" şeklinde konuştu.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:40
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
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