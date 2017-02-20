Kronik hasta

Bu sezon kalesini gole kapatamayan Galatasaray'a İgor Tudor da ilaç olamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Hırvat teknik direktör ile öne geçtiği mücadeleyi 75'te yediği frikik golüyle berabere tamamladı. Cimbom, bu sezon iç saha ve dış saha olmak üzere oynadığı 21 maçın sadece 6'sında gol yemedi.