İlk maçta farkını ortaya koydu
İgor Tudor, belki ilk maçında istediğini alamadı ama farkını da ortaya koymaktan geri kalmadı.
-G.Saray ceza sahasına Riekerink döneminin aksine çok adamla girmeyi tercih etti. Podolski'nin golünde ceza sahasında 5 oyuncu vardı.
-Maça daha önde basarak başlandı. Çaykur Rizespor'un topla oynamasına izin verilmedi. Daha önce rakibe baskı yapılmıyordu. Kısa paslaşmalar üzerinde durdu.
-Tudor maç boyunca hiç durmadı. İlk yarıda Çaykur Rize'nin ataklarında oyuncuları ile beraber defansa çekildi. Mücadelenin ikinci yarısında oyuncularıyla beraber hücuma çıktı.
-Karabükspor'da Latovlevici, G.Saray'da Linnes, Tudor'un çıkış noktası oldu.
-Çaykur Rize karşısında kendisini en çok kızdıran savunmada riskli paslaşmalar oldu.
-Maç boyu yardımcısı Hari Vukas'la konuştu. Ayhan ise kenarda sesi çıkmadan maçı izledi.
-Oyun içinde Roberto Mancini ve Cesare Prandelli gibi birçok kez sistem değiştirdi. Önümüzdeki dönemde de bu değişikliklerin devam edeceğinin sinyalini verdi.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:46
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
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