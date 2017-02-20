İlk maçta farkını ortaya koydu

İgor Tudor, belki ilk maçında istediğini alamadı ama farkını da ortaya koymaktan geri kalmadı.

Riekerink'e göre çok daha enerjik ve hırslı bir görüntü çizen Hırvat çalıştırıcı, belki galibiyeti alamadı ama ilk maçında taraftarların kalbini kazanmayı başardı. İgor Tudor'un ilk maçındaki karnesi şöyle:



-G.Saray ceza sahasına Riekerink döneminin aksine çok adamla girmeyi tercih etti. Podolski'nin golünde ceza sahasında 5 oyuncu vardı.

-Maça daha önde basarak başlandı. Çaykur Rizespor'un topla oynamasına izin verilmedi. Daha önce rakibe baskı yapılmıyordu. Kısa paslaşmalar üzerinde durdu.

-Tudor maç boyunca hiç durmadı. İlk yarıda Çaykur Rize'nin ataklarında oyuncuları ile beraber defansa çekildi. Mücadelenin ikinci yarısında oyuncularıyla beraber hücuma çıktı.

-Karabükspor'da Latovlevici, G.Saray'da Linnes, Tudor'un çıkış noktası oldu.

-Çaykur Rize karşısında kendisini en çok kızdıran savunmada riskli paslaşmalar oldu.

-Maç boyu yardımcısı Hari Vukas'la konuştu. Ayhan ise kenarda sesi çıkmadan maçı izledi.

-Oyun içinde Roberto Mancini ve Cesare Prandelli gibi birçok kez sistem değiştirdi. Önümüzdeki dönemde de bu değişikliklerin devam edeceğinin sinyalini verdi.