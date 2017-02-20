Hayat kaynağı Sneijder
Cimbom, Çaykur Rize’ye de puan kaptırırken 2017 yılında Sneijder’siz çıktığı 3 karşılaşmada, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı ve galibiyete ulaşamadı. Hırvat teknik adam, Beşiktaş maçı öncesi sağlık heyetinden yıldızın, derbiye yetiştirilmesini isterken Sneijder'in iyileşmesi için seferberlik ilan edildi.
6-0'LIK GALİBİYETİN MİMARI
Ligin 18. haftasında Sneijder, Karabük karşısında sarı kart cezası nedeniyle yer alamazken sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sonraki hafta Akhisar maçında 90 dakika mücadele eden Sneijder, 6-0'lık galibiyetin mimarı olmuş, 3 asist yapmıştı. Daha sonra sakatlığı nedeniyle 2 hafta takımını yalnız bırakan Wesley Sneijder'in yokluğunda Cimbom yine puan kayıplarında... Önce evinde Kayserispor'u konuk eden sarı-kırmızılılar 2-1 mağlup olurken, daha sonra ise Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
TOPU İLERİYE TAŞIYAMIYOR
Hollandalı yıldız ismin, 2017 yılında takımını yalnız bıraktığı 3 maçta da sarı-kırmızılılar üç puana hasret kaldı. Sneijder'in yokluğunda gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Cimbom, defanstan ofansa geçerken de sıkıntı yaşıyor. Sneijder, orta sahada geriye gelip top alarak takımını ileri taşıyan oyuncuların başında geliyor. Sneijder'in olmadığı maçlarda sarı-kırmızılılar, ileri doğru pas yapmakta dahi zorlanıyor. Teknik direktör Tudor, Beşiktaş karşılaşması öncesinde tecrübeli oyuncuya yaslanırken sağlık heyetinden Sneijder'in derbiye mutlaka yetiştirilmesini istedi. Şimdi Galatasaray'da gözler Hollandalı yıldızda...
Galatasaray, Wesley Sneijder'in forma giymediği 33 maçın sadece 13'ünü kazanırken Hollandalı yıldızın oynamadığı tam 19 karşılaşmada ise puan kaybı yaşandı. Yıldız oyuncunun sahaya çıktığı 107 maçta sarı-kırmızılılar, 66 kez kazanma başarısı gösterdi.
Savaş ÇORLU
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:42
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
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Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
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