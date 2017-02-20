 Hayat kaynağı Sneijder – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Hayat kaynağı Sneijder

    Hayat kaynağı Sneijder

    Cimbom, Çaykur Rize’ye de puan kaptırırken 2017 yılında Sneijder’siz çıktığı 3 karşılaşmada, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı ve galibiyete ulaşamadı. Hırvat teknik adam, Beşiktaş maçı öncesi sağlık heyetinden yıldızın, derbiye yetiştirilmesini isterken Sneijder'in iyileşmesi için seferberlik ilan edildi.

    'da Jan Olde Riekerink'in yerine göreve getirilen İgor Tudor, Çaykur Rize maçıyla görevine başladı. Hırvat hocanın gelişi sarı-kırmızılı takımın silkinmesini sağlasa da bu saha sonucuna yansımadı. Çaykur Rize karşısında Podolski'nin golüyle öne geçen Cimbom, ikinci yarı durdu ve Özgür Çek'in attığı frikik golüyle 2 puan daha kaybetti. Bu sonuçla Wesley Sneijder'in eksikliğinin Galatasaray açısından ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Hollandalı yıldızın, sakatlığı ve kart cezası nedeniyle son 4 maçta 3 kez takımını yalnız bırakırken, bu üç maçta Cim-Bom galibiyete ulaşamadı.

    6-0'LIK GALİBİYETİN MİMARI
    Ligin 18. haftasında Sneijder, Karabük karşısında sarı kart cezası nedeniyle yer alamazken sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sonraki hafta Akhisar maçında 90 dakika mücadele eden Sneijder, 6-0'lık galibiyetin mimarı olmuş, 3 asist yapmıştı. Daha sonra sakatlığı nedeniyle 2 hafta takımını yalnız bırakan Wesley Sneijder'in yokluğunda Cimbom yine puan kayıplarında... Önce evinde Kayserispor'u konuk eden sarı-kırmızılılar 2-1 mağlup olurken, daha sonra ise Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

    TOPU İLERİYE TAŞIYAMIYOR
    Hollandalı yıldız ismin, 2017 yılında takımını yalnız bıraktığı 3 maçta da sarı-kırmızılılar üç puana hasret kaldı. Sneijder'in yokluğunda gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Cimbom, defanstan ofansa geçerken de sıkıntı yaşıyor. Sneijder, orta sahada geriye gelip top alarak takımını ileri taşıyan oyuncuların başında geliyor. Sneijder'in olmadığı maçlarda sarı-kırmızılılar, ileri doğru pas yapmakta dahi zorlanıyor. Teknik direktör Tudor, Beşiktaş karşılaşması öncesinde tecrübeli oyuncuya yaslanırken sağlık heyetinden Sneijder'in derbiye mutlaka yetiştirilmesini istedi. Şimdi Galatasaray'da gözler Hollandalı yıldızda...

    Galatasaray, 'in forma giymediği 33 maçın sadece 13'ünü kazanırken Hollandalı yıldızın oynamadığı tam 19 karşılaşmada ise puan kaybı yaşandı. Yıldız oyuncunun sahaya çıktığı 107 maçta sarı-kırmızılılar, 66 kez kazanma başarısı gösterdi.


    Savaş ÇORLU
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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