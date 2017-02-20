 Bu kaçıncı hata! – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Bu kaçıncı hata!

    Bu kaçıncı hata!

    Bu sezon istikrar yakalayamayan 'ın hakemlerden yana da yüzü gülmüyor.

    Sezon başından bu yana birçok karşılaşmada hakem hataları nedeniyle canı yanan Cimbom, Rize maçı sonunda daha fazla dayanamadı ve sosyal medya hesaplarından, Rodrigues'in attığı golde ofsayt olmadığını gösteren piero fotoğrafını paylaştı ve mesaja "Bu kaçıncı hata @TFF_ Org?" notunu düştü. İşte bu sezon Cimbom'u isyan noktasına getiren hatalar:

    -Trabzon (0-1): Trabzonspor'un golünü atan N'Doye'nin ofsaytta olduğu tartışması yaşandı.
    Karabük-Galatasaray (2-1): Skor 1-0 sarı-kırmızılı takım lehine iken Cüneyt Çakır tartışmalı bir penaltı çaldı ve Karabükspor maça ortak oldu.
    B.şehir-Galatasaray (2-1): Mustafa Pektemek'in ilk golü öncesi net ofsaytı göremeyen yan hakem 1-0 olduktan sonra Emre Belözoğlu'nun Josue'ye attığı kırmızılık dirseği sarı kartla geçiştirdi.
    Galatasaray-Kayseri (1-2): Eren'in 89. dakikadaki golüyle maçta farkı bire indiren Cimbom, uzatmada Podolski ile ağları sarstı ancak hakem pozisyon öncesi Eren aleyhine faul çaldı. Eren Derdiyok bu karara isyan ederken otoriteler de Aslan'ın golünün güme gittiği konusunda hemfikirdi.
    Ç. Rize-Galatasaray (1-1): Skor 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü ile devam ederken Rodrigues'in golü geçerli sayılmadı. Yayıncı kuruluşun piero'suna göre bayrak kaldırılan Josue 15 santimetre ofsayt değildi.

    TT Arena'da kazandığı Antalyaspor ve Bursaspor karşılaşmalarında da Cimbom'un ofsayttan yediği gollere bayrak kalkmadı, penaltılar çalınmadı.

    TFF KABUL ETMEDİ
    derbisini pazartesi gününe alan , 15. Haftadaki Osmanlıspor maçında da Galatasaray'ın "Gündüz oynayalım" önerisini geri çevirmişti. Aslan buzlu zemindeki maçta Serdar'ı kaybetti.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:49
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