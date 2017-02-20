Bu kaçıncı hata!
Bu sezon istikrar yakalayamayan Galatasaray'ın hakemlerden yana da yüzü gülmüyor.
Galatasaray-Trabzon (0-1): Trabzonspor'un golünü atan N'Doye'nin ofsaytta olduğu tartışması yaşandı.
Karabük-Galatasaray (2-1): Skor 1-0 sarı-kırmızılı takım lehine iken Cüneyt Çakır tartışmalı bir penaltı çaldı ve Karabükspor maça ortak oldu.
B.şehir-Galatasaray (2-1): Mustafa Pektemek'in ilk golü öncesi net ofsaytı göremeyen yan hakem 1-0 olduktan sonra Emre Belözoğlu'nun Josue'ye attığı kırmızılık dirseği sarı kartla geçiştirdi.
Galatasaray-Kayseri (1-2): Eren'in 89. dakikadaki golüyle maçta farkı bire indiren Cimbom, uzatmada Podolski ile ağları sarstı ancak hakem pozisyon öncesi Eren aleyhine faul çaldı. Eren Derdiyok bu karara isyan ederken otoriteler de Aslan'ın golünün güme gittiği konusunda hemfikirdi.
Ç. Rize-Galatasaray (1-1): Skor 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü ile devam ederken Rodrigues'in golü geçerli sayılmadı. Yayıncı kuruluşun piero'suna göre bayrak kaldırılan Josue 15 santimetre ofsayt değildi.
TT Arena'da kazandığı Antalyaspor ve Bursaspor karşılaşmalarında da Cimbom'un ofsayttan yediği gollere bayrak kalkmadı, penaltılar çalınmadı.
TFF KABUL ETMEDİ
Beşiktaş derbisini pazartesi gününe alan TFF, 15. Haftadaki Osmanlıspor maçında da Galatasaray'ın "Gündüz oynayalım" önerisini geri çevirmişti. Aslan buzlu zemindeki maçta Serdar'ı kaybetti.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:49
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
Bu kaçıncı hata! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.