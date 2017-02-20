 Başkanlığa soyundu – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Başkanlığa soyundu

    Başkanlığa soyundu

    Albayrak, gelecek yıl yapılacak seçimde adaylığını koymayı planladığını açıkladı.

    camiasının sevilen isimlerinden Abdurrahim Albayrak, yeni hedefinin başkanlık olduğunu söyledi. Gelecek yıl mayıs ayında yapılacak kongrede adaylığını koymak istediğini kaydeden Albayrak, "Başkanlık için hazırlıklara başladım. Kafamda dört de önemli teknik direktör var" dedi. İgor Tudor'un Galatasaray'ın başına getirilmesini de değerlendiren eski yönetici, "Ben dostluklardan yanayım. Bence İgor Tudor'un alınması doğru olmadı" ifadesini kullandı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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