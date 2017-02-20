 Ayağının ayarı yok – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Ayağının ayarı yok

    Ayağının ayarı yok
    Ç.Rize maçında kaleyi 2 kez yoklayan Tolga bir isabet buldu ama golü yine bulamadı. Bu sezon 12 maçta forma giyen oyuncu, tam 33 kez kaleyi denerken bunlardan sadece 5'inde isabet bulabildi. Ancak gole ulaşamadı. Pas yüzdesi 87 olan 'nin isabet yüzdesi 15'te kaldı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:38
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