 Aslan derbiyi aldı – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Aslan derbiyi aldı

    Aslan derbiyi aldı

    Kadın Voleybol Takımı, dün ligde karşılaştığı ’a set vermedi.

    Kadınlar Voleybol Ligi'nde dün derbi heyecanı vardı. Taraftarı önünde Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, rakibine şans tanımadı. İlk setten itibaren ezeli rakibine karşı üstünlüğünü gösteren sarı-kırmızılılar, salondan 3-0 galip ayrıldı. Dişi Aslan, 72 dakika süren müsabakada setlerden de 25-20, 25-18 ve 25-16 ile kazanmaşı başardı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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