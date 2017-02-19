 ''Türkiye'nin Modric'i olur'' – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    ''Türkiye'nin Modric'i olur''

    ''Türkiye'nin Modric'i olur''

    Aslan'dan evinde 1 puan alan 'da teknik direktör maçın belli bölümlerinde iyi oynadıklarını söyledi.

    Deneyimli çalıştırıcı şöyle konuştu: "Maç bitti iyi bir oyun var. Rizespor iyi bir takım. Skora da bunu yansıtacağız. Önümüzdeki maçlar için bize moral olacak bir puan aldık. Daha farklı olacağız. Galatasaray'a iyi bir fizik antrenmanı yaptırdık. 118 kilometre koştular. Daha önce 118 kilometre yok 'da. 'a 'Modric'i seyret, Türkiye'nin Luka Modric'i olabilirsin' diyorum. Çalışırsa olabilir. Biz genç bir takımız. Recep Niyaz'a, Özgür Çek'e şans veriyoruz"
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:52
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