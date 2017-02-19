Semih göze girdi
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:34
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 13
Yorum
neoplan yönetimin acizliğine bak. 15 cm ofsayttan suçu hakeme atmaya çalışıyorlar. Riekerinki yolladığınıza pişman OLACAKSINIIIIIIIIZZZZ.
- Değişiklik var sonuç yok
Toplam 1
Yorum
nacizhane tavsiyem hocam tek önlibero ile oyna selçuk, dejong ,tolga birini seç yoksa takım hücuma çıkamıyor önde basıcaksan tolga josue göbekte rahat oynar kanımca!
- Kadıköy’de gündüz ateşi
Toplam 1
Yorum
BekoBJK Son maçlarda rakip 10 kişi ile oynamaya alışmıştı FB. Oda tutmayınca şimdiki hedef 9 kişi ile oynatmak FB yi. Seyredelim akşama maçı!!!
Semih göze girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.