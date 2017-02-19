 Semih göze girdi – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Semih göze girdi

    Semih göze girdi
    Sarı-kırmızılı forma altındaki performansı uzun süredir eleştirilen , dün akşam Ç. Rize karşısında etkili bir futbol ortaya koydu. Maça savunmanın göbeğinde başlayan, Linnes'in çıkmasının ardından sol bekte geçen Semih; yeni teknik direktörleri İgor Tudor'dan da alkış almayı başardı. Semih, 90+1'inci dakikada Yasin'in bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda da ortayı yapan isim oldu.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:34
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