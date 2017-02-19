 Rodrigues Bruma’yı arattı – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Rodrigues Bruma’yı arattı

    Rodrigues Bruma’yı arattı
    'ın yeni hocası İgor Tudor, takımın deplasmanlarda en etkili ismi olan Armindo Bruma'yı İstanbul'da bırakmıştı. Portekizli yıldızı, Çaykur Rize deplasmanına götürmeyen Hırvat çalıştırıcı yerine PAOK'tan eski öğrencisi Garry Rodrigues'e şans tanıdı. Ancak Yeşil Burun Adalı futbolcu performansıyla etkili olamadı. Rakip eksiltmekte zorlanan 26 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarını pozisyona sokamadı. Performansı yetersiz kaldı.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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