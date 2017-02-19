 ''Riekerink'in bey olduğu yerde...'' – Fotomaç – 19 Şubat 2017 Riekerink'in bey olduğu yerde...''" /> Riekerink'in bey olduğu yerde...''" />
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    19 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    '''in bey olduğu yerde...''

    ''Riekerink'in bey olduğu yerde...''

    'ın ile 1-1 berabere kalmasının ardından futbol yorumcusu 'dan yeni teknik direktör 'a olay bir benzetme geldi.

    Eski hakem ve futbol yorumcusu , G.Saray'ın deplasmanında 1-1 berabere kalmasının ardından Twitter hesabından Tudor'u eleştirdi.

    Ahmet Çakar, attığı tweette "'in bey olduğu yerde Tudor ancak Kahya olur" deyerek Hırvat çalıştırıcıya tepki gösterdi.

    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:25
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