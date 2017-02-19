''Riekerink'in bey olduğu yerde...''
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmasının ardından futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dan yeni teknik direktör Igor Tudor'a olay bir benzetme geldi.
Ahmet Çakar, attığı tweette "Riekerink'in bey olduğu yerde Tudor ancak Kahya olur" deyerek Hırvat çalıştırıcıya tepki gösterdi.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:25
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
zxc bende zico dönemindeki fbyi özlüyorum.
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
kartal len yürü git..çamurlar.utanmalar.podolski daha kaçıncı dakikada 100 de 1000 atılmalıydi.10 kişi kalacaktınız.tosiçin hareketinin 3 katı kırm
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
Haydar Pozisyon ofsaytta mesele o değil. 15 cmnin hesabını yapıp sitem ediyorsunuz biz geçen hafta son dakika olmayan penaltıyla puan kaybettik.
''Riekerink'in bey olduğu yerde...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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