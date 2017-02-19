 Resmi siteden sakatlık raporu – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Resmi siteden sakatlık raporu

    Resmi siteden sakatlık raporu
    Kulübü takımda yaşanan sakatlıklarla ilgili resmi siteden bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, "Eren Derdiyok, saha ve salonda kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Sneijder ve Lionel Carole, tedavileri sonrası kondisyonerler eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Hakan Balta, sağ uyluk iç adale grubunda ağrı oluşan ve zorlanma tespit edilen oyuncumuz günü tedavi ile geçirdi" denildi.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:39
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