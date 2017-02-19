Real Madrid’e gitmek istiyorsa!

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından Bruma'nın Rize'ye getirilmemesi ile ilgili, "Real Madrid'e, Barcelona'ya gitmek istiyorsa bu hataları bırakacak" ifadelerini kullandı. Nazifoğlu, "Biz Bruma konusunda hocamızın kararının arkasındayız. Kendisine çeki düzen versin. O aslında benim oğlum gibi ama hatalar yapıyor. Madem hedefleri büyük ona göre çalışsın" dedi.

Nazifoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçının Pazartesi oynanacak olmasıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu;



"Gönül isterdi ki hafta sonu herkesin tatil olduğu bir dönemde oynansın ama olmadı. Pazartesi günü de çok güzel bir maç olacağına inanıyorum. Sakat oyuncularımız da iyileşecek. Çekişmeli bir maç olacak. Hocamızın da maça kadar takıma dokunuşları daha da fazla olacak. O maçtan mutlak 3 puan bekliyoruz. Tribünlerin de dolacağına inanıyoruz. Bizler de futbolcular da gidici. Takımın sahibi taraftarlar. Takımı yalnız bırakmayacaklardır. Protesto tabiki taraftarların demokratik hakları."



Şampiyonluk yarışının içerisinde kalmaları için Beşiktaş maçını kazanmaları gerektiğini dikkat çeken Nazifoğlu, "Beşiktaş maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağız" dedi.



"KADROYU RİEKERİNK KURDU"



Nazioğlu, teknik direktör Riekerink döneminde takımı idarecilerin kurduğu yönünde çıkan söylemlerle ilgili olarak ise şunları söyledi;



"Riekerink gitti, onun hakkında konuşmuyorum ancak Florya'daki idareciler takımı karıştırıyor şeklinde söylemlerde bulunanlar iftiracı insanlar. Hiç bir şey bilmeden, duymadan konuşuyorlar. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Bütün kadroyu Riekerink çıkarmıştır, ona sorabilirler. Biz karışacak olsak zaten hoca almamıza gerek yok. Bunlar gerçekten çok ayıp. Bunu söyleyenlerin hepsini yalancılıkla suçluyorum. Yalancı olmadıklarını ispatlasınlar.".