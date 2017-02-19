Podolski'den tartışma yaratan hareket
Lukas Podolski'nin Çaykur Rizesporlu Durgham İsmail'e yaptığı hareket sonrası ev sahibi ekipten kırmızı kart itirazları yükseldi.
G.Saray'ın Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olduğu maçın ilk bölümünde tartışmalı pozisyon yaşandı. Kullanılan köşe vuruşunda Lukas Podolski ile Çaykur Rizesporlu Durgham İsmail topsuz alanda birbirine girdi.
Rakibinin yüzünü eliyle ittiren Podolski bu hareketi sonrası hakem Halis Özkahya'dan sarı kart gördü. Çaykur Rizespor cephesi bu pozisyonda sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kırmızı kart bekledi.
Çaykur Rizespor taraftarları da Podolski aleyhine tezahüratlarda bulunurken, Alman oyuncu kendisine tepki gösteren taraftarlara alkışla karşılık verdi.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:20
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 13
Yorum
neoplan yönetimin acizliğine bak. 15 cm ofsayttan suçu hakeme atmaya çalışıyorlar. Riekerinki yolladığınıza pişman OLACAKSINIIIIIIIIZZZZ.
- Değişiklik var sonuç yok
Toplam 1
Yorum
nacizhane tavsiyem hocam tek önlibero ile oyna selçuk, dejong ,tolga birini seç yoksa takım hücuma çıkamıyor önde basıcaksan tolga josue göbekte rahat oynar kanımca!
- Kadıköy’de gündüz ateşi
Toplam 1
Yorum
BekoBJK Son maçlarda rakip 10 kişi ile oynamaya alışmıştı FB. Oda tutmayınca şimdiki hedef 9 kişi ile oynatmak FB yi. Seyredelim akşama maçı!!!
Podolski'den tartışma yaratan hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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