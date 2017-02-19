 Podolski'den tartışma yaratan hareket – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Podolski'den tartışma yaratan hareket

    Podolski'den tartışma yaratan hareket

    'nin Çaykur Rizesporlu Durgham İsmail'e yaptığı hareket sonrası ev sahibi ekipten kırmızı kart itirazları yükseldi.

    G.Saray'ın Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olduğu maçın ilk bölümünde tartışmalı pozisyon yaşandı. Kullanılan köşe vuruşunda ile Çaykur Rizesporlu Durgham İsmail topsuz alanda birbirine girdi.

    Rakibinin yüzünü eliyle ittiren Podolski bu hareketi sonrası hakem Halis Özkahya'dan sarı kart gördü. Çaykur Rizespor cephesi bu pozisyonda sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kırmızı kart bekledi.

    Çaykur Rizespor taraftarları da Podolski aleyhine tezahüratlarda bulunurken, Alman oyuncu kendisine tepki gösteren taraftarlara alkışla karşılık verdi.

    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:20
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