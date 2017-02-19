 Pazartesi hazırlar! – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Pazartesi hazırlar!

    Pazartesi hazırlar!
    Sarı-kırmızılı takımın hocası İgor Tudor, Çaykur Rizespor maçı öncesi basına konuştu. Deneyimli teknik adam ve için, "Bir sorunumuz yok. Pazartesi günü idmanda hazır olacaklar. Takım için çalışacaklar" diye konuştu.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
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