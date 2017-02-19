 Panzer bile kurtaramadı! – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Panzer bile kurtaramadı!

    Panzer bile kurtaramadı!

    Bu sezon G.Saray formasıyla ligde 4, toplamda 14 gole ulaşan Podolski Rize deplasmanını boş geçmedi ancak bu gol sarı-kırmızılılara yetmedi.

    G.Saray'ın tecrübeli forveti Lukas Podolski, Çaykur Rize deplasmanında Süper Lig'de uzun süren suskunluğu bozarak topu filelere gönderdi ancak bu gol sarı-kırmızılılara galibiyeti getirmedi. Alman forvet bu sezon ligde 4, toplamda ise 14 gole ulaşmayı başardı. Süper Lig'deki son golünü 76 gün önce Kasımpaşa filelerine gönderen Alman Panzeri, yaklaşık 2.5 ay sonra yeniden ağları havalandırdı. Podolski'nin golüyle 23'üncü dakikada 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, haftayı beraberlikte kapatan Başakşehir'le arasındaki puan farkını 1'e indirme şansını da kullanamadı.

    VİSSEL KOBE'YE SICAK
    Bu arada Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu yaptığı açıklamada, Vissel Kobe ile görüşmelerde mesafe kaydedildiğini ve görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi. Pürüzlerin giderilmesi durumunda Podolski'nin önümüzdeki sezondan itibaren kariyerini Japonya'da sürdürmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübe yaklaşık 3 milyon euro öneren Japon temsilcisinin bu teklifine G.Saray sıcak bakıyor.

    GERGİN LUKAS!
    Alman forvet Lukas Podolski, dün akşam gerginliğinin kurbanı oldu. Podolski, karşılaşmanın 13'üncü dakikasında topsuz alanda İsmail'e eliyle yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Rizeli taraftarlar, Alman yıldıza küfürlü tezahüratta bulununca, Podolski de sinirli biçimde tribünleri alkışlayıp tribünlere tepki gösterdi. Bu sezon 3. sarı kartını gören Podolski sınıra geldi.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:43
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