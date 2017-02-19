Panzer bile kurtaramadı!
Bu sezon G.Saray formasıyla ligde 4, toplamda 14 gole ulaşan Podolski Rize deplasmanını boş geçmedi ancak bu gol sarı-kırmızılılara yetmedi.
VİSSEL KOBE'YE SICAK
Bu arada Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu yaptığı açıklamada, Vissel Kobe ile görüşmelerde mesafe kaydedildiğini ve görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi. Pürüzlerin giderilmesi durumunda Podolski'nin önümüzdeki sezondan itibaren kariyerini Japonya'da sürdürmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübe yaklaşık 3 milyon euro öneren Japon temsilcisinin bu teklifine G.Saray sıcak bakıyor.
GERGİN LUKAS!
Alman forvet Lukas Podolski, dün akşam gerginliğinin kurbanı oldu. Podolski, karşılaşmanın 13'üncü dakikasında topsuz alanda İsmail'e eliyle yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Rizeli taraftarlar, Alman yıldıza küfürlü tezahüratta bulununca, Podolski de sinirli biçimde tribünleri alkışlayıp tribünlere tepki gösterdi. Bu sezon 3. sarı kartını gören Podolski sınıra geldi.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:43
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
zxc bende zico dönemindeki fbyi özlüyorum.
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
kartal len yürü git..çamurlar.utanmalar.podolski daha kaçıncı dakikada 100 de 1000 atılmalıydi.10 kişi kalacaktınız.tosiçin hareketinin 3 katı kırm
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
Haydar Pozisyon ofsaytta mesele o değil. 15 cmnin hesabını yapıp sitem ediyorsunuz biz geçen hafta son dakika olmayan penaltıyla puan kaybettik.
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