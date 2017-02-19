Necati Ateş sosyal medyayı salladı
Yayıncı kuruluşta maç yorumculuğu yapan eski G.Saraylı Necati Ateş Çaykur Rizespor'un kazandığı frikik öncesinde, "Özgür Çek'le Eskişehir'de çalıştım iyi frikik atar" yorumunu yaptı ardından Özgür Çek yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getiren golü attı.
NECATİ ATEŞ SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Çaykur Rizespor'un Özgür Çek'le bulduğu frikik golü öncesinde yorumcu Necati Ateş'in kullandığı ifadeler sosyal medyada bir anda gündem oldu. Çaykur Rizespor'un kazandığı frikikte topun başına Özgür Çek geçerken, maçın yorumcusu Necati Ateş "Özgür'le Eskişehir'de birlikte oynadım. İyi frikik atar" yorumunu yaptı. Ardından Özgür Çek düzgün bir vuruşla Muslera'nın koruduğu kalede topu ağlarla buluşturdu. G.Saraylı taraftarların bu golün sonrasında hedefinde Necati Ateş vardı. İşte G.Saraylı taraftarların yaptığı o yorumlar...
-Ya Necati mutlu musun şimdi iyi vurur dedin adam gol attı.
-Özgür Çek'in golünün yarısını Necati Ateş'e yazdım.
-Necati gol attıracan adama konuşa konuşa.
-Sen kahin misin?
-Necati'nin yorum yaptığı her maç puan kaybediyoruz?
-Necati ağzını hayra aç.
-Golü Necati mi attırdı? Hahahaha..
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:20
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
zxc bende zico dönemindeki fbyi özlüyorum.
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
kartal len yürü git..çamurlar.utanmalar.podolski daha kaçıncı dakikada 100 de 1000 atılmalıydi.10 kişi kalacaktınız.tosiçin hareketinin 3 katı kırm
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
Haydar Pozisyon ofsaytta mesele o değil. 15 cmnin hesabını yapıp sitem ediyorsunuz biz geçen hafta son dakika olmayan penaltıyla puan kaybettik.
Necati Ateş sosyal medyayı salladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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