 Necati Ateş sosyal medyayı salladı – Fotomaç – 19 Şubat 2017 Necati Ateş sosyal medyayı salladı" /> Necati Ateş sosyal medyayı salladı" />
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    sosyal medyayı salladı

    Necati Ateş sosyal medyayı salladı

    Yayıncı kuruluşta maç yorumculuğu yapan eski G.Saraylı Çaykur Rizespor'un kazandığı frikik öncesinde, "Özgür Çek'le Eskişehir'de çalıştım iyi frikik atar" yorumunu yaptı ardından Özgür Çek yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getiren golü attı.

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaştı. Podolski'nin 23. dakikadaki golüyle öne geçen G.Saray, 75'te Özgür Çek'in frikik golünü kalesinde gördü.

    NECATİ ATEŞ SOSYAL MEDYAYI SALLADI
    Çaykur Rizespor'un Özgür Çek'le bulduğu frikik golü öncesinde yorumcu 'in kullandığı ifadeler sosyal medyada bir anda gündem oldu. Çaykur Rizespor'un kazandığı frikikte topun başına Özgür Çek geçerken, maçın yorumcusu Necati Ateş "Özgür'le Eskişehir'de birlikte oynadım. İyi frikik atar" yorumunu yaptı. Ardından Özgür Çek düzgün bir vuruşla Muslera'nın koruduğu kalede topu ağlarla buluşturdu. G.Saraylı taraftarların bu golün sonrasında hedefinde Necati Ateş vardı. İşte G.Saraylı taraftarların yaptığı o yorumlar...

    -Ya Necati mutlu musun şimdi iyi vurur dedin adam gol attı.

    -Özgür Çek'in golünün yarısını Necati Ateş'e yazdım.

    -Necati gol attıracan adama konuşa konuşa.

    -Sen kahin misin?

    -Necati'nin yorum yaptığı her maç puan kaybediyoruz?

    -Necati ağzını hayra aç.

    -Golü Necati mi attırdı? Hahahaha..
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:20
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