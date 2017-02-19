Ne 'çek'tin be!
Podolski’nin golüyle öne geçen ve galibiyet için ümitlenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda durunca Ç.Rize devreye girdi. Özgür Çek frikikten skoru eşitledi.
İkinci devre ev sahibi ortaya çıkarken ilk 45 dakikada sadece isabetsiz 1 şut çeken Karadeniz ekibi, ikinci 45 dakikada kontrolü elinde tuttu ve 5'i isabetli tam 10 şut çekmeyi başardı. Nitekim 75. dakikada kazanılan frikik atışında Özgür Çek'in nefis vuruşu ile golü de buldu. Maç 1-1 sona ererken puan kayıplarına devam eden Galatasaray, Başakşehir'le arasındaki farkı kapatma şansını yine kullanamadı.
Öte yandan Tudor'u Karabük'ü çalıştırırken mat eden Hikmet Karaman dün de Hırvat çalıştırıcıya gün yüzü göstermedi. Dünkü maçın ardından Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray puanını 40'a çıkarırken, alt sıralarda yer alan Çaykur Rize'nin puanı 20 oldu.
DEPLASMANDA FELAKET
Özgür'ü durduramayan Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 24 dış saha maçının 21'inde kalesini gole kapatmayı başaramadı. Sarıkırmızılılar bu maçlarda kalesinde 30 gol gördü. Cimbom ayrıca, Süper Lig'de oynadığı son 36 dış saha maçında sadece 11 kez kazanabildi.
ASLAN'A ACI ÇAY!
İlk yarıdaki maçı 2-0 kazansa da Galatasaray, Rizespor karşısında son dönemlerde zorlanıyor. Sarıkırmızılı ekip, Süper Lig'de Karadeniz ekibine karşı oynadığı son 8 maçta 2 kez kazanabildi. Bu maçlarda 5 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
PUANLAR UÇUYOR
Spor Toto Süper Lig'de 21. haftada Çaykur Rize karşısında 4. beraberliğini alan ve 5 de mağlubiyeti bulunan Galatasaray'ın toplamdaki puan kaybı 23'e ulaştı.
CHEDJOU 11 HAFTA SONRA
Tudor, stoperde Chedjou'ya 11'de görev verdi. En son 9. haftada Adanaspor maçında 11'de görev yapan Kamerunlu, 11 hafta sonra 11'de görev aldı. 29 Ekim 2016'da oynanan maçtan 112 gün sonra Semih Kaya ile stoperde görev yaptı.
Savaş ÇORLU
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:23
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 13
Yorum
neoplan yönetimin acizliğine bak. 15 cm ofsayttan suçu hakeme atmaya çalışıyorlar. Riekerinki yolladığınıza pişman OLACAKSINIIIIIIIIZZZZ.
- Değişiklik var sonuç yok
Toplam 1
Yorum
nacizhane tavsiyem hocam tek önlibero ile oyna selçuk, dejong ,tolga birini seç yoksa takım hücuma çıkamıyor önde basıcaksan tolga josue göbekte rahat oynar kanımca!
- Kadıköy’de gündüz ateşi
Toplam 1
Yorum
BekoBJK Son maçlarda rakip 10 kişi ile oynamaya alışmıştı FB. Oda tutmayınca şimdiki hedef 9 kişi ile oynatmak FB yi. Seyredelim akşama maçı!!!
Ne 'çek'tin be! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.