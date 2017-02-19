 Ne 'çek'tin be! – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Ne 'çek'tin be!

    Ne 'çek'tin be!

    Podolski’nin golüyle öne geçen ve galibiyet için ümitlenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda durunca Ç.Rize devreye girdi. frikikten skoru eşitledi.

    Hafta içinde Jan Olde Riekerink'in yerine İgor Tudor'u getirerek sansasyonel bir hoca değişikliğine giden Galatasaray, ligde aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha ekledi. Beklentilerin oldukça yüksek olduğu Hırvat teknik adam ile maçına çıkan sarı-kırmızılı ekibin, barutu 45 dakika sürdü. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 23. dakikada Josue'nin ortası, Lukas Podolski'nin sert şutunda öne geçti.

    İkinci devre ev sahibi ortaya çıkarken ilk 45 dakikada sadece isabetsiz 1 şut çeken Karadeniz ekibi, ikinci 45 dakikada kontrolü elinde tuttu ve 5'i isabetli tam 10 şut çekmeyi başardı. Nitekim 75. dakikada kazanılan frikik atışında Özgür Çek'in nefis vuruşu ile golü de buldu. Maç 1-1 sona ererken puan kayıplarına devam eden , Başakşehir'le arasındaki farkı kapatma şansını yine kullanamadı.

    Öte yandan Tudor'u Karabük'ü çalıştırırken mat eden Hikmet Karaman dün de Hırvat çalıştırıcıya gün yüzü göstermedi. Dünkü maçın ardından Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray puanını 40'a çıkarırken, alt sıralarda yer alan Çaykur Rize'nin puanı 20 oldu.

    DEPLASMANDA FELAKET
    Özgür'ü durduramayan Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 24 dış saha maçının 21'inde kalesini gole kapatmayı başaramadı. Sarıkırmızılılar bu maçlarda kalesinde 30 gol gördü. Cimbom ayrıca, Süper Lig'de oynadığı son 36 dış saha maçında sadece 11 kez kazanabildi.

    ASLAN'A ACI ÇAY!
    İlk yarıdaki maçı 2-0 kazansa da Galatasaray, karşısında son dönemlerde zorlanıyor. Sarıkırmızılı ekip, Süper Lig'de Karadeniz ekibine karşı oynadığı son 8 maçta 2 kez kazanabildi. Bu maçlarda 5 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

    PUANLAR UÇUYOR
    Spor Toto Süper Lig'de 21. haftada Çaykur Rize karşısında 4. beraberliğini alan ve 5 de mağlubiyeti bulunan Galatasaray'ın toplamdaki puan kaybı 23'e ulaştı.

    CHEDJOU 11 HAFTA SONRA
    Tudor, stoperde Chedjou'ya 11'de görev verdi. En son 9. haftada Adanaspor maçında 11'de görev yapan Kamerunlu, 11 hafta sonra 11'de görev aldı. 29 Ekim 2016'da oynanan maçtan 112 gün sonra Semih Kaya ile stoperde görev yaptı.

    Savaş ÇORLU
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:23
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