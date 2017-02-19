 Değişiklik var sonuç yok – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Değişiklik var sonuç yok

    Değişiklik var sonuç yok

    Göreve hafta içinde başlayan Tudor, Kayserispor maçına göre 3 değişiklik yaptı. 11’de Selçuk, Josue ve Chedjou görev aldı. Ama sonuç değişmedi; Aslan yine puan kaybetti.

    , geçen hafta sahasında Kayserispor'a 2-1 yenildiği karşılaşmadaki ilk 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımda, teknik direktör Tudor'un son antrenmanın ardından kadroya almadığı Bruma, Hakan Balta İstanbul'da kalırken, geçen hafta forma giyen Tolga Ciğerci de yedek kulübesinde oturdu. Hırvat çalıştırıcı bu isimlerin yerine Selçuk İnan, Josue Pesqueira ve Aurelien Chedjou'ya ilk 11'de şans verdi. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları devam eden Wesley Sneijder, Eren Derdiyok ve Lionel Carole de kadroda yer almadı.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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