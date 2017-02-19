 Arkas ile kapışacak – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Arkas ile kapışacak

    Arkas ile kapışacak
    Efeler Ligi'nde G.Saray HDI Sigorta, Arkasspor'u evinde konuk edecek. Büyük mücadele 15.00'te karşı karşıya gelecek. Arkas geçen hafta evinde Fenerbahçe'ye kaybederek 2. sıradaki yerini kaptırmıştı. İlk maçı Arkas 3-1 kazanmıştı.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:30
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