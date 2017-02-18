 Tudor’la bağlan hayata – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Tudor’la bağlan hayata

    Tudor’la bağlan hayata

    yenilgisi sonrası haftayı hareketli geçirip, Riekerink'in yerine İgor Tudor'u getiren G.Saray, yeni hocasıyla ilk sınavına ligin 21. haftasında Rizespor önünde çıkacak.

    Yeni Rize Şehir Stadı'nda 19.00'da başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek. Deplasmandan 3 puanla ayrılarak yeniden çıkışa geçmek isteyen sarı-kırmızılılar, Tudor'la yeni başlangıcın da ilk meyvesini almak amacında.

    SON 7 MAÇTA 2 GALİBİYET
    Öte yandan G.Saray ile Rizespor, ligde 34. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 33 lig maçından 23'ünü , 5'ini Rizespor kazandı, 5 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı takımın 77 golüne, yeşil-mavililer 30 golle karşılık verebildi. Ayrıca G.Saray, ligde rakibiyle yaptığı son 7 maçtan 2'sini kazanabildi, 4 kez berabere kaldı, bir kez yenildi.



    SNEİJDER VE EREN YOK
    Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, Rizespor'de forma giyemeyecek. Daha önce maça kadar hazır olacağı açıklansa da yıldız oyuncunun istenen seviyede olmadığı bildirildi. Eren Derdiyok da tam iyileşemediği için kadroda yer almadı.

    BAŞLANGIÇLAR KÖTÜ
    Takımın yeni çalıştırıcılarla başlangıç karnesi son dönemde beklentilerin altında kaldı. Aslan, görevden ayrılan son 5 hocasıyla çıktığı ilk maçlarda sadece 1 kez kazandı. Mancini, Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli ve Riekerink arasından zaferle başlayan tek isim Hamzaoğlu oldu.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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