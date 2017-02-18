Tudor'dan Buffon'a teşekkür
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor hafta içi kendisi ile ilgili açıklamalar yapan eski takım arkadaşı Buffon'a Çaykur Rizespor maçı öncesi canlı yayında teşekkür etti.
Yayıncı kuruluşta karşılaşma öncesi Buffon'un mesajını izleyen Hırvat teknik adam ardından, "Mükemmel bir sürpriz. Futbol tarihinin en iyi kalecisi olarak değil sadece insan olarak da karakter olarak da en iyisi diyebilirim" sözleriyle eski takım arkadaşına teşekkür etti.
"ÇOK BÜYÜK BİR TAKTİK ZEKASI VAR"
Gianluici Buffon Tudor için gönderdiği mesajda, "Igor'un çok büyük bir taktik zekası var. Hep en iyisini yapar. Fizik olarak en iyisidir. Büyük bir karaktere sahip. Bizim Igor'a çok büyük şans diliyorum. Galatasaray'ı takip etmek için artık bir nedenim daha var. Bastır Igor! Bütün Juventus kulübü senin arkanda" ifadelerini kullanmıştı.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:44
- Bu Kartal finale uçar!
Toplam 12
Yorum
uchache Önce bi Rizespor'u yensinde gs. : ) Kaldı ki bu hafta iki takım da kazanırsa ve haftaya gs alırsa puan farkı ikiye düşecek sadece. : )
- Bruma depremi!
Toplam 43
Yorum
aslan Hoca sonuna kadar arkandayız kim adam gibi oynamıyorsa savaşmıyorsa gözünün yaşına bakma yoksa sen ve biz gözyaşlarına boguluruz
- Ç.Rizespor - Galatasaray | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
yuru Rize 1-3 Galatasaray demek istedin galiba.
Tudor'dan Buffon'a teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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