 Tudor'dan Buffon'a teşekkür – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Tudor'dan Buffon'a teşekkür

    Tudor'dan Buffon'a teşekkür

    Galatasaray'ın yeni teknik direktörü hafta içi kendisi ile ilgili açıklamalar yapan eski takım arkadaşı Buffon'a Çaykur Rizespor maçı öncesi canlı yayında teşekkür etti.

    Yayıncı kuruluşta karşılaşma öncesi Buffon'un mesajını izleyen Hırvat teknik adam ardından, "Mükemmel bir sürpriz. Futbol tarihinin en iyi kalecisi olarak değil sadece insan olarak da karakter olarak da en iyisi diyebilirim" sözleriyle eski takım arkadaşına teşekkür etti.

    "ÇOK BÜYÜK BİR TAKTİK ZEKASI VAR"
    Gianluici Buffon Tudor için gönderdiği mesajda, "Igor'un çok büyük bir taktik zekası var. Hep en iyisini yapar. Fizik olarak en iyisidir. Büyük bir karaktere sahip. Bizim Igor'a çok büyük şans diliyorum. Galatasaray'ı takip etmek için artık bir nedenim daha var. Bastır Igor! Bütün Juventus kulübü senin arkanda" ifadelerini kullanmıştı.

    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:44
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