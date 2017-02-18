Tribünleri de ateşleyecek
G.Saray Futbol Direktörü Cenk Ergün, İgor Tudor'un tüm camianın ortak talebi olduğu için tercih ettiklerini belirterek, "Çok hırslı, daha ilk günden bu özelliğini takıma yansıttı. Simeone gibi tribünleri ateşleyecek" dedi. Ergün, Çaykur Rizespor'un zor deplasman olduğunu da belirterek, "Yeni hocamızla ilk maçımız. Rakibimize saygı duyuyoruz ve kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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