Tribünleri de ateşleyecek

G.Saray Futbol Direktörü Cenk Ergün, İgor Tudor'un tüm camianın ortak talebi olduğu için tercih ettiklerini belirterek, "Çok hırslı, daha ilk günden bu özelliğini takıma yansıttı. Simeone gibi tribünleri ateşleyecek" dedi. Ergün, Çaykur Rizespor'un zor deplasman olduğunu da belirterek, "Yeni hocamızla ilk maçımız. Rakibimize saygı duyuyoruz ve kazanmak istiyoruz" diye konuştu.