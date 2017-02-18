Statta tam mesai
Maç öncesinde Rize'de iki gündür etkili olan kar yağışının ardından Didi Stadı'nda 30 santimi bulan karın temizleme çalışmaları dün de sürdü. Zeminin zarar görmemesi için çim özel örtü ile korunurken, saha yapay güneş panelleri ile ısıtılıyor. Yetkililer, maç saatine kadar zeminin tamamen hazır hale geleceğini bildirdiler.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Buffon'dan Tudor ve G.Saray yorumu
Toplam 7
Yorum
Bufon Şekile Şekil Birader Anadın mı Yani ;)
- Albayrak, Advocaat’a gönderme yaptı
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Hala fener'e gönderme yapıyorsunuz, gerilirsek biz zararlı çıkarız, derbide gördük
- Hayaline kavuştu
Toplam 1
Yorum
BJK Helal Selçuk, bu konularda duyarlısın.. Geçen günde bir iyarette bulundun..
Statta tam mesai haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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