 Statta tam mesai – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Statta tam mesai

    Statta tam mesai
    Maç öncesinde Rize'de iki gündür etkili olan kar yağışının ardından Didi Stadı'nda 30 santimi bulan karın temizleme çalışmaları dün de sürdü. Zeminin zarar görmemesi için çim özel örtü ile korunurken, saha yapay güneş panelleri ile ısıtılıyor. Yetkililer, maç saatine kadar zeminin tamamen hazır hale geleceğini bildirdiler.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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