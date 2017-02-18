 Poldi için Kobe ile anlaşıldı! – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Poldi için Kobe ile anlaşıldı!

    Poldi için Kobe ile anlaşıldı!
    'ın 'nin transferi konusunda Japonya'nın takımı ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Japon basını kaynaklı haberler transferin sezon sonu gerçekleşeceğini belirtiyor. Rakamlar konusunda ise çelişkili haberler yer alıyor. 2015-16 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Lukas Podolski, 62 maçta 30 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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