Poldi için Kobe ile anlaşıldı!
Galatasaray'ın Lukas Podolski'nin transferi konusunda Japonya'nın Vissel Kobe takımı ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Japon basını kaynaklı haberler transferin sezon sonu gerçekleşeceğini belirtiyor. Rakamlar konusunda ise çelişkili haberler yer alıyor. 2015-16 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Lukas Podolski, 62 maçta 30 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
Poldi için Kobe ile anlaşıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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