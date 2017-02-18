 İstanbul’un kralı – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    İstanbul’un kralı

    İstanbul’un kralı
    Tudor'un G.Saray'a gelmesi, ülkesi Hırvatistan'da da geniş yankı buldu. Ülkenin en köklü gazetelerinden Jutarnji List, 'Tudor, İstanbul'un yeni kralı' başlığını attı. Gol sitesi de Tudor'u zorlu bir sürecin beklediğini belirtip, "Beşiktaş'ı yenerse 30 milyon G.Saraylı'nın kahramanı olur" yorumunu yaptı.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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