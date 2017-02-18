İstanbul’un kralı
Tudor'un G.Saray'a gelmesi, ülkesi Hırvatistan'da da geniş yankı buldu. Ülkenin en köklü gazetelerinden Jutarnji List, 'Tudor, İstanbul'un yeni kralı' başlığını attı. Gol sitesi de Tudor'u zorlu bir sürecin beklediğini belirtip, "Beşiktaş'ı yenerse 30 milyon G.Saraylı'nın kahramanı olur" yorumunu yaptı.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
İstanbul’un kralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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