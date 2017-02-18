İstanbul’da hep güvendeydik

Ara transferde Mainz'den Malaga'ya transfer olan eski Galatasaraylı Jose Rodriguez, İstanbul'da yaşadığı günlerde hiçbir zaman kendisini tehlikede hissetmediğini söyledi.

İspanyol basınına röportaj veren genç orta saha, "İstanbul zor bir yıl geçirdi ama biz güvendeydik. Korktuğumuz için dışarıya çıkmadığımız olmadı. Hiçbir zaman tehlikede değildik" dedi. Rodriguez, Galatasaray'ın kendisini yollamakta haklı olduğunu, çünkü beklenenin altında kaldığını da vurgularken, "Genç olduğum için Galatasaray'da çok fazla oynayamadım ama her zaman zevk aldım. Ancak Mainz için aynı şeyleri söyleyemem. Fırsat verilmedi" ifadelerini kullandı.