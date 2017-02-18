 İstanbul’da hep güvendeydik – Fotomaç – 18 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İstanbul’da hep güvendeydik

    İstanbul’da hep güvendeydik

    Ara transferde Mainz'den Malaga'ya transfer olan eski Galatasaraylı , İstanbul'da yaşadığı günlerde hiçbir zaman kendisini tehlikede hissetmediğini söyledi.

    İspanyol basınına röportaj veren genç orta saha, "İstanbul zor bir yıl geçirdi ama biz güvendeydik. Korktuğumuz için dışarıya çıkmadığımız olmadı. Hiçbir zaman tehlikede değildik" dedi. Rodriguez, Galatasaray'ın kendisini yollamakta haklı olduğunu, çünkü beklenenin altında kaldığını da vurgularken, "Genç olduğum için Galatasaray'da çok fazla oynayamadım ama her zaman zevk aldım. Ancak Mainz için aynı şeyleri söyleyemem. Fırsat verilmedi" ifadelerini kullandı.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İstanbul’da hep güvendeydik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.