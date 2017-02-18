İstanbul’da hep güvendeydik
Ara transferde Mainz'den Malaga'ya transfer olan eski Galatasaraylı Jose Rodriguez, İstanbul'da yaşadığı günlerde hiçbir zaman kendisini tehlikede hissetmediğini söyledi.
İspanyol basınına röportaj veren genç orta saha, "İstanbul zor bir yıl geçirdi ama biz güvendeydik. Korktuğumuz için dışarıya çıkmadığımız olmadı. Hiçbir zaman tehlikede değildik" dedi. Rodriguez, Galatasaray'ın kendisini yollamakta haklı olduğunu, çünkü beklenenin altında kaldığını da vurgularken, "Genç olduğum için Galatasaray'da çok fazla oynayamadım ama her zaman zevk aldım. Ancak Mainz için aynı şeyleri söyleyemem. Fırsat verilmedi" ifadelerini kullandı.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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