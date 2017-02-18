Galatasaray'dan sakatlık açıklaması
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosuna almadığı oyunculardan Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lionel Carole ve Hakan Balta'nın sakatlık durumları ile ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray Kulübü, sakatlıkları bulunan futbolcuların durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, antrenmanda yaşadığı ağrı nedeniyle Kardemir Karabükspor maçı kadrosuna alınmayan Hakan Balta'nın, sağ uyluk iç adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tecrübeli futbolcunun günü tedavi ile geçirdiği kaydedildi.
Tedavilerine devam edilen futbolculardan Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün kondisyoner eşliğinde, Eren Derdiyok'un ise saha ve salonda özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:40
- Bruma depremi!
Toplam 26
Yorum
garaudy bravo tudor..bir takimda tek egolu olur..oda hocadir..Bütün bunlar umarım devam eder..cim bom futbolcu sultasindan kurtulur..
- ''Cenaze evinde müzik dinliyor''
Toplam 14
Yorum
/*/ adama yaptıklarından sonra artık o da boş vermiş..kaç defa yolladılar..sulandı bu iş./*
- Bruma depremi!
Toplam 26
Yorum
noSKia Tudor gibi her mecrada görev almış bir adam takımın en kıymetli oyuncularından birini kişisel egosu yüzünden kadroya almadığını mı düşünüyor
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.