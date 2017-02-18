 Galatasaray'dan sakatlık açıklaması – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

    Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

    Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosuna almadığı oyunculardan Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lionel Carole ve Hakan Balta'nın sakatlık durumları ile ilgili açıklama yaptı.

    Galatasaray Kulübü, sakatlıkları bulunan futbolcuların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, antrenmanda yaşadığı ağrı nedeniyle Kardemir Karabükspor maçı kadrosuna alınmayan Hakan Balta'nın, sağ uyluk iç adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tecrübeli futbolcunun günü tedavi ile geçirdiği kaydedildi.

    Tedavilerine devam edilen futbolculardan Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün kondisyoner eşliğinde, Eren Derdiyok'un ise saha ve salonda özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.

    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:40
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