Derbi biletleri satışta

Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı. Fiyatlar 100 TL ile 600 TL arasında... Genel satış bugün 15.00’te başlayacak.

Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı. 27 Şubat Pazartesi günü Türk Telekom Arena Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak kritik karşılaşmada fiyatlar 100 TL'den başlıyor, 600 (VİP) TL'ye kadar çıkıyor. Kulüpten yapılan açıklamada biletlerin bugün saat 15.00'ten itibaren genel satışa açılacağı duyuruldu. Derbi bilet fiyat tam listesi şöyle: Çocuk Tribünü (110 ve 210 Blokları) 100 TL, Kategori 9 100 TL, Kategori 8 125 TL, Kategori 7 150 TL, Kategori 6 200 TL, Kategori 5 300 TL, Kategori 4 400 TL, Kategori 3 (Yemeksiz Vip) 500 TL, Kategori 1 ve 2 (Yemekli Vip) 600 TL. Biletler; Beyoğlu GSStore, Aslanlı Yol gişeleri, Aktif Satış Noktaları ve passo.com.tr'den alınabilecek. Tudor'un ilk derbisi olacak karşılaşmada tribünlerin dolması bekleniyor.