Ç.Rizespor - Galatasaray | Canlı Anlatım
Kayserispor yenilgisi sonrası haftayı hareketli geçirip, Riekerink'in yerine İgor Tudor'u getiren Galatasaray, yeni hocasıyla ilk sınavına ligin 21. haftasında Rizespor önünde çıkıyor.
Yeni Rize Şehir Stadı'nda 19.00'da başlayab maçı Halis Özkahya yönetiyor. Deplasmandan 3 puanla ayrılarak yeniden çıkışa geçmek isteyen sarı-kırmızılılar, Tudor'la yeni başlangıcın da ilk meyvesini almak amacında.
SON 7 MAÇTA 2 GALİBİYET
Öte yandan G.Saray ile Rizespor, ligde 34. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 33 lig maçından 23'ünü Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 5 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı takımın 77 golüne, yeşil-mavililer 30 golle karşılık verebildi. Ayrıca G.Saray, ligde rakibiyle yaptığı son 7 maçtan 2'sini kazanabildi, 4 kez berabere kaldı, bir kez yenildi.
STAT: Çaykur Didi
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Özgür, Ümit, Oboabona, M.Akyüz, Petrucci, Saadane, Ismael, Oğulcan, Jantscher, Edomwonyi.
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Chedjou, Semih, Linnes, De Jong, Selçuk, Yasin, Josue, Rodrigues, Podolski.
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:42
- Bu Kartal finale uçar!
Toplam 12
Yorum
uchache Önce bi Rizespor'u yensinde gs. : ) Kaldı ki bu hafta iki takım da kazanırsa ve haftaya gs alırsa puan farkı ikiye düşecek sadece. : )
- Bruma depremi!
Toplam 43
Yorum
aslan Hoca sonuna kadar arkandayız kim adam gibi oynamıyorsa savaşmıyorsa gözünün yaşına bakma yoksa sen ve biz gözyaşlarına boguluruz
- Ç.Rizespor - Galatasaray | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
yuru Rize 1-3 Galatasaray demek istedin galiba.
Ç.Rizespor - Galatasaray | Canlı Anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.