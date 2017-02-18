 Ç.Rizespor - Galatasaray | Canlı Anlatım – Fotomaç – 18 Şubat 2017 Galatasaray | Canlı Anlatım" /> Galatasaray | Canlı Anlatım" />
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Ç.Rizespor - | Canlı Anlatım

    Ç.Rizespor - Galatasaray | Canlı Anlatım

    Kayserispor yenilgisi sonrası haftayı hareketli geçirip, Riekerink'in yerine İgor Tudor'u getiren , yeni hocasıyla ilk sınavına ligin 21. haftasında Rizespor önünde çıkıyor.

    Yeni Rize Şehir Stadı'nda 19.00'da başlayab maçı Halis Özkahya yönetiyor. Deplasmandan 3 puanla ayrılarak yeniden çıkışa geçmek isteyen sarı-kırmızılılar, Tudor'la yeni başlangıcın da ilk meyvesini almak amacında.

    SON 7 MAÇTA 2 GALİBİYET
    Öte yandan G.Saray ile Rizespor, ligde 34. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 33 lig maçından 23'ünü , 5'ini Rizespor kazandı, 5 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı takımın 77 golüne, yeşil-mavililer 30 golle karşılık verebildi. Ayrıca G.Saray, ligde rakibiyle yaptığı son 7 maçtan 2'sini kazanabildi, 4 kez berabere kaldı, bir kez yenildi.



    STAT: Çaykur Didi
    HAKEM: Halis Özkahya

    SAAT: 19:00
    YAYIN: beIN SPORTS

    ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Özgür, Ümit, Oboabona, M.Akyüz, Petrucci, Saadane, Ismael, Oğulcan, Jantscher, Edomwonyi.
    TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

    GALATASARAY: Muslera, Sabri, Chedjou, Semih, Linnes, De Jong, Selçuk, Yasin, Josue, Rodrigues, Podolski.
    TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:42
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