 Bruma depremi! – Fotomaç – 18 Şubat 2017 Bruma depremi!" /> Bruma depremi!" />
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    depremi!

    Bruma depremi!

    “Tüm takım egolarını bırakıp birlikte savunma yapmalı” diyen genç hoca, idmanda kaptırdığı topa koşmayan 'yı kadroya almadı. Savunmaya da ayar çekip Balta'yı İstanbul'da bıraktı.

    Takıma gelişi olay olan teknik direktör Igor Tudor, gündeme yine damga vurdu ve Rizespor maçı öncesi Bruma'yı kadrodan çıkardı... İmza töreninde "Tüm takım egolarını bir kenara bırakıp birlikte savunma yapmalı" diyen Hırvat çalıştırıcı, bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını gösterip otoritesini ortaya koydu. Sarı-kırmızılı teknik adam, antrenmanda, daha çok koşmasını ve kaptırdığı topu kazanmak için çaba harcamasını istediği Bruma'dan beklediği hırsı göremedi. Bunun üzerine Portekizli'yi takım oyununa uygun davranmadığı gerekçesiyle maç kadrosuna almadı. Bu sezonun en flaş ismini keserek yeni talebelerine 'patron benim' mesajını verirken, formayı hak etmek için daha çok çalışmaları gerektiğini de gösterdi.

    CHEDJOU YENİDEN GÖREVE
    Tudor'un ikinci icraatı da savunmada revizyon yapmak oldu. Rize karşısında orta ikiliyi Semih ile Chedjou'dan kurmayı planlayan teknik direktör İgor Tudor, Hakan Balta'yı İstanbul'da bıraktı. De Jong ve Selçuk İnan ikilisini birlikte oynatacak olan Hırvat hoca bugünkü maçta Josue'den de faydalanacak. Genç hoca forvette ise Alman oyuncusu Lukas Podolski'yi mücadeleye ilk 11'de başlatacak.

    MAÇTAN SONRA KONUŞURUZ
    Tudor 'nın neden kadroya alınmadığıyla ilgili sorunun yanıtını maç sonrasına bıraktı: "Bu tercih tamamen bana aittir. Tüm konsantrasyonumuz Rizespor maçına yoğunlaşmış durumda. Maçtan sonra sorularınıza açıklıkla cevap verebilirim."

    'BRUMA'YI İSTERİM' DEMİŞTİ
    Hırvat hoca, Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde 'takımında görmek isimleri' açıklarken, F.Bahçe'den Kjaer, Beşiktaş'tan Quaresma ve G.Saray'dan Bruma'yı saymıştı.



    Savaş ÇORLU
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:16
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