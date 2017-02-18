 Ataman’dan davet – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Ataman’dan davet

    Ataman’dan davet
    G.Saray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Ankara'daki taraftarlarını bugün oynayacakları Banvit maçına davet etti. Ataman hedeflerinin Banvit'i de yenerek İntegral Türkiye Kupası'nda finale yükselmek olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde Darüşşafaka Doğuş'u elemişti.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:26
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