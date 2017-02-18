Ataman’dan davet

G.Saray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Ankara'daki taraftarlarını bugün oynayacakları Banvit maçına davet etti. Ataman hedeflerinin Banvit'i de yenerek İntegral Türkiye Kupası'nda finale yükselmek olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde Darüşşafaka Doğuş'u elemişti.