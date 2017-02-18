Ataman’dan davet
G.Saray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Ankara'daki taraftarlarını bugün oynayacakları Banvit maçına davet etti. Ataman hedeflerinin Banvit'i de yenerek İntegral Türkiye Kupası'nda finale yükselmek olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde Darüşşafaka Doğuş'u elemişti.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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