 "İnsanlığın bittiği nokta!" – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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HEPSİ
    17 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    "İnsanlığın bittiği nokta!"

    "İnsanlığın bittiği nokta!"

    Kulübü, Şanlıurfa'nın İlçesi'nde hakim ve savcı lojmanlarının yakınında gerçekleşen patlamayla ilgili yaptığı paylaşımda, "İnsanlığın bittiği nokta!" ifadelerini kullandı.

    Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

    "Şanlıurfa 'de gerçekleşen insanlık ve medeniyetten nasibini almamış hain terör saldırısında henüz 3 yaşında bir yavrumuzun hayatını kaybettiğini içimiz yanarak öğrenmiş bulunuyoruz.

    Kendi amaçsız ve mesnetsiz kavgalarına dünyaya umut ve mutlulukla bakan bebek sayılabilecek günahsız yavruyu alet eden bu vicdansızlığı lanetliyoruz.

    İnsanlığın bittiği bu saldırıda hayatını kaybeden yavrumuza Allah'tan rahmet acılı ailesine ve tüm milletimize başsağlığı dileriz. Yaralanan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları en büyük dileğimizdir."

    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:08
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