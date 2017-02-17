"İnsanlığın bittiği nokta!"
Galatasaray Kulübü, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde hakim ve savcı lojmanlarının yakınında gerçekleşen patlamayla ilgili yaptığı paylaşımda, "İnsanlığın bittiği nokta!" ifadelerini kullandı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Şanlıurfa Viranşehir'de gerçekleşen insanlık ve medeniyetten nasibini almamış hain terör saldırısında henüz 3 yaşında bir yavrumuzun hayatını kaybettiğini içimiz yanarak öğrenmiş bulunuyoruz.
Kendi amaçsız ve mesnetsiz kavgalarına dünyaya umut ve mutlulukla bakan bebek sayılabilecek günahsız yavruyu alet eden bu vicdansızlığı lanetliyoruz.
İnsanlığın bittiği bu saldırıda hayatını kaybeden yavrumuza Allah'tan rahmet acılı ailesine ve tüm milletimize başsağlığı dileriz. Yaralanan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları en büyük dileğimizdir."
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:08
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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