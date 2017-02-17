İki yıldız da kadroda yok
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, Rize'ye ulaştı.
İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile için güvenlik önlemleri alındı.
Havalimanından ayrılan kafileyi taşıyan otobüs, Rize'nin İyidere ilçesinde kamp yapacakları otele ulaştı. Otel önünde futbolcuları az sayıda taraftar karşıladı. Futbolcular taraftarlarla fotoğraf çektirdi, forma imzaladı.
Galatasaray kafilesinde, sakatlıkları bulunan Wesley Sneijder, Eren Derdiyok ve Lionel Carole'ün yanı sıra Armindo Bruma ile Hakan Balta Rize'ye getirilmedi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 19:00'da Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Rize'ye giden Galatasaray'ın kamp kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:
"Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Berk İsmail Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu."
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:29
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 11
Yorum
Erol Brumasız galatasaray dejong ve tolgayla rakip kaleye gidemez.
- Umut Bulut, Galatasaray'ı icraya verdi
Toplam 9
Yorum
Irfan Biraz utansada bos yere verdigimiz paralari Geri verse. Futbolcu denemeyecek adamlara verilen paralara yazik.
- Galatasaraylı yıldız satıldı
Toplam 6
Yorum
gs4ever kesinlikle cok iyi oldu. genc atletik vurus gücü yüksek cok kosan adamlar lazim bize.her bölgeye
İki yıldız da kadroda yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.