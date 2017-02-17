 İki yıldız da kadroda yok – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    İki yıldız da kadroda yok

    İki yıldız da kadroda yok

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak , Rize'ye ulaştı.

    İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile için güvenlik önlemleri alındı.

    Havalimanından ayrılan kafileyi taşıyan otobüs, Rize'nin İyidere ilçesinde kamp yapacakları otele ulaştı. Otel önünde futbolcuları az sayıda taraftar karşıladı. Futbolcular taraftarlarla fotoğraf çektirdi, forma imzaladı.



    kafilesinde, sakatlıkları bulunan Wesley Sneijder, Eren Derdiyok ve Lionel Carole'ün yanı sıra Armindo Bruma ile Hakan Balta Rize'ye getirilmedi.

    Sarı-kırmızılılar, yarın saat 19:00'da Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

    Rize'ye giden Galatasaray'ın kamp kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

    "Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Berk İsmail Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu."

    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:29
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